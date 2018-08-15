Соцсети: тараканы и обнимающиеся официанты в кафе Кишинева

Пользователи интернета делятся впечатлениями от некоторых столичных кафе, где можно встретить не только нежелательных "посетителей", но и стать очевидцем амурных сцен между официантами.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В соцсетях опубликована видеозапись интерьера одного из кафе молдавской столицы, где заснят также и крайне ненужный элемент "декора" — насекомое, похожее на таракана.

Также камера телефона запечатлела мило беседующих у барной стойки официантов — парня и девушки, причем на ролике видно, как представитель сильной половины человечества нежно обнимает свою коллегу. Этот момент умилил тех, кто просмотрел запись, и они не преминули отметить это в комментариях под постом.

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Там же, кстати, указано и местонахождение этого кафе. А некоторые пользователи отмечают, что посещали этой заведение, и недовольны там многим, в том числе и уборными.