Бюджетники в приятном шоке: Молдову ожидают девять дней каникул

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В Молдове у работников бюджетной сферы могут появиться дополнительные выходные. Проект постановления кабинета министров уже опубликован на правительственном сайте particip.gov.md.

© Sputnik / Fedorenko Vladimir У молдавских бюджетников в августе несколько мини-каникул

Согласно документу 28, 29 и 30 августа 2018 года считаются выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 27 октября 2018 года будут объявлены рабочими днями. Позиция Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней, с 25 августа и до 2 сентября.

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При этом предложение об изменении графика работы соответствует положениям Трудового кодекса, согласно которым, правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни в целях рационального использования работниками выходных дней и нерабочих праздничных дней. Стоит отметить, что окончательное решение о том, будут ли у бюджетников каникулы, должно решить правительство на своем заседании.