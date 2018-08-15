В Молдове создадут специализированные центры для людей с аутизмом

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. В Молдове планируется создание центров для людей с аутизмом. Для этих целей несколько молдавских врачей пройдут специальную подготовку в данной области под руководством специалистов из-за рубежа. Также будут разработаны справочники для матерей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как отметили в ведомстве, все это будет сделано в рамках проекта "Помощь детям с расстройствами аутистического спектра и другими генетическими расстройствами". Программа финансируется Чехией.

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У Молдовы есть сложности в том, что касается ухода за соответствующими категориями граждан. Первой проблемой является отсутствие специалистов, которые могут на ранних этапах диагностировать заболевание и прописать лечение.

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В рамках проекта обучат по меньшей мере 365 врачей, включая психиатров, семейных специалистов, неврологов, педиатров и более 150 психопедагогов.

В настоящее время люди с аутизмом получают поддержку от коммунитарных центров психического здоровья. Однако эта помощь слишком мала. В Молдове создадут несколько специализированных центров для людей с аутизмом.

Проект финансируется Чешским агентством развития. В Республике Молдова насчитывается 427 человек с аутизмом. Согласно официальной статистике, 1 ребенок из 68 имеет это расстройство, а это означает, что 1% населения Земли страдает от аутизма.