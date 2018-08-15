Программа Prima Casa: 262 человека уже купили себе жилье

В Молдове все больше молодых людей стали участниками госпрограммы, которая помогает приобрести недвижимость на льготных условиях.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Участниками правительственных программ ипотечного кредитования молодых семей и бюджетников "Prima Casa" стали 262 молодых человека, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Из них 14 кредитов предоставили государственным служащим по программе "Prima Casa 2", им государство компенсирует половину стоимости жилья.

© Sputnik / Антон Денисов Сколько стоит "Первый дом" в Молдове

Как отметили в ведомстве, сейчас рассматривают 17 заявок на участие в программе, еще две уже одобрены, но кредит по ним еще не выдан.

Пять банков по госпрограмме "Prima Casa" выдали кредиты на сумму более 121 миллионов леев, а сумма госгарантий составляет почти 60,7 миллионов леев.

Большинство получателей кредитов — молодые семьи, а около трети — молодые люди, не вступившие в брак. Средний возраст участников госпрограмм — 31 год.

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Напомним, проект "Prima Casa 2" нацелен на бюджетников, которым государство выплачивает половину от стоимости купленного в ипотеку жилья, цена которого не превышает 600 тысяч леев. Вторую половину и проценты оплачивают сами участники программы. Кредит выделяется максимум на 25 лет.

А программа "Prima Casa 3" направлена на семьи с детьми. Участвовать в ней могут как бюджетники, так и работники частного сектора.