Теперь и альпинисты: молдавские спасатели станут еще надежнее

Молдавские спасатели не стоят на месте и неустанно повышают свою квалификацию, чтобы обеспечить безопасность гражданам.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) провел специальный курс по альпинизму для спасателей.

Как сообщили в ведомстве, подобные курсы проводят согласно годовому плану по улучшению подготовки сотрудников службы.

© Sputnik / Мирослав Ротарь На столичном озере тонет человек: как реагируют спасатели

Учения состоялись в первой половине августа. Курс включал в себя теоретические задания, методические рекомендации, основы безопасности во время работы на высоте и практические упражнения в специально оборудованных помещениях и с соответствующей экипировкой.

Во время этого инструктажа спасатели, как они это часто делают, пригласили детей. Ведь ребята очень любят профессию пожарных и, благодаря постоянному общению с сотрудниками службы, многие уже начинают присматриваться к этой профессии.

Дети присутствовали на всех теоретических лекциях, а также испытали свои способности. В это время за ними бдительно следили спасатели.

В среду, 15 августа, участники курса прошли финальное тестирование и получили дипломы.