Изнуряющее пекло: скольким людям в Молдове понадобилась помощь в жару

В эти дни в Молдове действует "желтый код" метеоопасности в связи с сильной жарой.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила в стране "желтый код" метеоопасности из-за сильной жары. В связи с этим Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) установил в нескольких городах республики специальные реабилитационные пункты, где людям оказывают помощь в жаркое время.

Ежедневно эти пункты доступны с 11.00 до 18.00, когда температура воздуха особенно высока.

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Согласно данным пресс-службы ГИЧС, в Кишиневе таких палаток установлено пять штук, в Бельцах — две и по одной — в Каушанах и Кагуле. Они находятся в самых людных местах городов.

Всего за сутки за помощью обратилось более трех тысяч человек по всей стране.

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Эти точки доступны гражданам пока температура воздуха превышает +32 градуса по Цельсию. Людям предлагают выпить воды, укрыться от палящего солнца, а также в этих палатках всегда дежурят сотрудники службы, готовые измерить давление нуждающимся и оказать другую медицинскую помощь.