Корь "шагает" по Молдове: заражены еще несколько детей

Корь наступает: зафиксировано еще несколько случаев заражения этим заболеванием в Молдове.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Количество больных корью в Молдове увеличилось до 57 человек, 40 из них госпитализированы. Лишь один из заболевших был привит против кори и перенес заболевание в легкой форме, все остальные дети не привиты, сообщили в мэрии Чадыр-Лунги.

Установлено, что началом вспышки послужил выезд детей из Чадыр-Лунгского района в Болград, Одесской области, к родственникам, где имел место контакт с ребенком, больным корью.

© AP Photo / Tom E. Puskar Держаться больше нет сил: корь прорвала границы Молдовы

Затем эти дети совместно с родителями и другими многодетными семьями из Чадыр-Лунгского района выехали в лагерь семейного типа села Новые Морены, Унгенского района.

Из Чадыр-Лунгского района в лагерь выехало 24 взрослых и 74 ребенка. Посещение лагеря продолжалось в течение недели и носило религиозную направленность.

Медицинские работники особое внимание обращают на проблему вакцинации, так как корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день.

Первый признак болезни — высокая температура, которая длится до недели. Через три-четыре дня после начала жара появляются кожные высыпания. При появлении первых симптомов заболевания необходимо срочно обращаться к семейному врачу, приглашая его посетить заболевшего на дому.

Последняя вспышка заболевания корью в Чадыр-Лунгском районе отмечалась в 1978 году, что привело к множеству смертельных исходов.

Стабилизировать ситуацию удалось благодаря массовой вакцинации.