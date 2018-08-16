Корь "шагает" по Молдове: заражены еще несколько детей

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Количество больных корью в Молдове увеличилось до 57 человек, 40 из них госпитализированы. Лишь один из заболевших был привит против кори и перенес заболевание в легкой форме, все остальные дети не привиты, сообщили в мэрии Чадыр-Лунги.
Установлено, что началом вспышки послужил выезд детей из Чадыр-Лунгского района в Болград, Одесской области, к родственникам, где имел место контакт с ребенком, больным корью.
Затем эти дети совместно с родителями и другими многодетными семьями из Чадыр-Лунгского района выехали в лагерь семейного типа села Новые Морены, Унгенского района.
Из Чадыр-Лунгского района в лагерь выехало 24 взрослых и 74 ребенка. Посещение лагеря продолжалось в течение недели и носило религиозную направленность.
Медицинские работники особое внимание обращают на проблему вакцинации, так как корь является одной из самых заразных болезней, известных на сегодняшний день.
Первый признак болезни — высокая температура, которая длится до недели. Через три-четыре дня после начала жара появляются кожные высыпания. При появлении первых симптомов заболевания необходимо срочно обращаться к семейному врачу, приглашая его посетить заболевшего на дому.
Последняя вспышка заболевания корью в Чадыр-Лунгском районе отмечалась в 1978 году, что привело к множеству смертельных исходов.
Стабилизировать ситуацию удалось благодаря массовой вакцинации.