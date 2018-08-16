Голубые ели пересадили с места стройки на Рышкановке на новое место

Многолетние деревья заботливо пересадили с одного места на другое.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Невероятно, но факт — в Кишиневе строители торгового комплекса, который должен появиться на месте снесенного Дворца культуры профсоюзов, что на Рышкановке, решили не спиливать "краснокнижные" голубые ели, а пересадить их.

Деревья аккуратно выкопали, отвезли к лицею имени св. Кирилла и Мефодия и посадили на площадке перед этим учебным заведением.

Местные жители обещали, что будут пристально следить за тем, насколько подход авторов инициативы себя оправдал, и приживутся ли ели на новом месте. Потому что среди ботаников немало противников подобных мер.

В общем, приживутся ли ели… Поживем — увидим.