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Мост обрушился в Генуе

Спасатели сделали важное заявление о гражданине Молдовы, погибшем в Генуе

© AFP 2018 / ANDREA LEONI
Общество
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Тема:
Обрушение моста в Италии: хроника ЧП (12)
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В результате обрушения моста Моранди в Генуе один гражданин Молдовы погиб, другой получил травмы.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Правительство Молдовы профинансирует транспортировку тела нашего соотечественника, погибшего в Генуе, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы. 

Мост обрушился в итальянском городе Генуя
© Photo: Instagram / Vigili del Fuoco
Трагедия и судьба: уехал в поисках лучшей доли, но погиб при крушении моста

Мост Моранди, соединяющий две части Генуи, обрушился 14 августа около полудня. Он был построен в 1960-х годах и связывал берега реки Польчевера, то есть, Лигурийское побережье с Генуей, также от него шли три развязки — дорога в сторону Франции, вторая трасса на Милан и третье направление — на восток, в сторону Ливорно. Этим мостом активно пользовались не только местные жители, которые ежедневно проезжали по нему на работу и домой, но и транзитный транспорт.

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Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на жилые дома, расположенные внизу. В тот момент, когда произошла катастрофа, мост был переполнен машинами, свидетельствуют очевидцы. Из-за сильного дождя видимость на автостраде была очень плохая, поэтому машины ехали медленно. День был рабочим, и на проезжей части скопилось много грузовых авто.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы выразил соболезнования семьям погибших в Генуе

В результате трагедии погибли 39 человек. Cреди них — 44-летний гражданин Молдовы по имени Анатолий Мэлай родом из села Тараклия Каушанского района. Мужчина работал дальнобойщиком на французскую компанию. Через злополучный мост он за рулем своей фуры направлялся во Францию. Семья Анатолия узнала о трагическом известии в среду утром. У погибшего остались вдова с тремя детьми.

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Также при обрушении моста в Генуе пострадал другой гражданин Молдовы. Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы сообщает, что речь идет о 34-летнем мужчине, получившем многочисленные травмы и доставленном в местную больницу. На данный момент его жизнь вне опасности. Пациента уже посетили представители консульства Молдовы в Милане.

Тема:
Обрушение моста в Италии: хроника ЧП (12)

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Теги:
мост, погибший, спасатели, пострадавший, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, Генуя, Италия, Молдова
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