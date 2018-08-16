Кишинев в средневековье: каким он был, узнали археологи

Неожиданные находки предстали перед глазами молдавских археологов. Что нового они узнали о Кишиневе?

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Кишиневе команда археологов провела важные раскопки в старой части города. Результаты исследований на пресс-конференции представил участник этих работ, доктор архитектуры Серджиус Чокану.

Раскопки проходили на территории Армянской церкви и на знаменитой Пушкинской горке, заявил в пресс-центре Sputnik Молдова Чокану.

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Археолог рассказал, что эти две точки были выбраны не случайно. Армянская церковь, по его словам, находится у самого ядра средневекового города. В том месте, где сейчас проложен проспект Григоре Виеру и находится второй роддом, в средневековье была торговая площадь.

Слой земли, представляющий интерес для археологов, был уничтожен там еще в 60-х годах, а нетронутой осталась только церковь поблизости, пояснил Чокану.

Во дворе этой базилики и решили провести поиски. Многие находки удивили ученых.

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"Был обнаружен край фундамента некоего строения. Там была каменная и кирпичная кладка. Это здание конца XVIII — начала XIX века. Дом этот существовал до землетрясения 1977 года. Тогда оно сильно пострадало и было снесено", — отметил эксперт.

Помимо этого, по словам Чокану, было поднято множество артефактов, в основном второй половины XVII века и начала XVIII. Основные находки — стеклянные и керамические изделия, курительные трубки и различные артефакты единичного характера, относящиеся к городскому быту этих веков.

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В другом месте, где проходили раскопки, как уточнил Чокану, не было серьезных находок. По его словам, это можно объяснить тем, что в те же 60-е годы этот район застраивали, и слой земли, где могло находится что-то ценное, был срыт.

Известно, что первые упоминания о нашем городе и топоним появляется в XV веке, как "Акбашев Кешенев".

Таким образом, некоторые стереотипы о столице Молдовы начинают меняться. Это говорит о том, что Кишинев в те времена уже был развитым и обустроенным каменным городом.