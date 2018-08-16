Жара наступает на Молдову: скольким людям потребовалась помощь

Жители Молдовы изнывают от жары, и спасатели вовремя приходят им на помощь.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. За минувшие 48 часов за помощью в связи с жарой в палатки, установленные в ряде населенных пунктов Молдовы, обратились более семи тысяч человек, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.

© Sputnik / Miroslav Rotari Дети и сердечники в зоне риска - в Молдове объявлен желтый код в связи с жарой

А за последние сутки помощь попросили около четырех тысяч человек — им измерили давление и угостили водой в достаточном количестве.

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По Молдове расставлено 12 палаток, их число, учитывая продление "желтого кода" из-за жары, возможно, увеличится.

Палатки в связи с повышением максимальной температуры до +32 градусов по Цельсию в тени работают с 14 августа ежедневно с 11.00 до 18.00 в Кишиневе, Бельцах, Кагуле, Унгенах, Чимишлии, Каушанах и Комрате.