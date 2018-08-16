В Приднестровье летний лагерь посла России снова принимает детвору

В Меренештах под эгидой посла России традиционно организуется летний отдых для детей из семей российских соотечественников в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 16 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. На базе детского лагеря "Виктория" в Меренештах (Приднестровье) открылся летний лагерь посла России, который организуется уже в течение шести лет. И, как обычно, ребятам предоставляются лучшие условия для отдыха.

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Здесь — пятиразовое питание, есть возможность купаться в бассейне, каждый вечер проходят интересные познавательно-развлекательные мероприятия и дискотека, а в конце смены — награждение всех участников лагеря.

"У нас лагерь организован по-доброму. Дети рвутся попасть сюда, родители звонят и спрашивают о возможности участия. И дети всегда плачут, когда приходит время разъезжаться по домам, настолько им здесь хорошо", — рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

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В лагерь проводится строгий отбор. Отдохнуть в нем могут только дети, оставшиеся без попечения родителей, из социально-незащищенных малоимущих семей, а также дети-сироты.

"В сложных внешнеполитических и экономических условиях, в которых оказалось Приднестровье, летний лагерь Посла России — единственная возможность отдыха детей для многих семей российских соотечественников Приднестровья", — отметила Кохтарева.

По инициативе посольства РФ в Приднестровье с 2013 года проводятся как летние, так и зимние лагеря посла России. За эти годы по программе организации летнего и зимнего отдыха посольством России было охвачено более тысячи детей в возрасте от 7 до 16 лет.