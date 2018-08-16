В полиции Молдовы придумали, как спасать граждан на дорогах

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Чтобы повысить безопасность жителей Кишинева и снизить количество травм в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе и у детей, полиция запустила кампанию "Будь внимателен на переходе!", сообщает пресс-служба кишиневской полиции.

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В рамках кампании сотрудники кишиневской полиции и претуры сектора Рышкановка нанесли на пешеходные переходы предупреждающие надписи. Они появились на самых опасных участках дорог в Кишиневе — где чаще происходят аварии. Речь идет об улице Алеку Руссо, 10 (перед лицеем имени Лучиана Благи), а также у музыкального лицея имени Чиприана Порумбеску (улица Киевская, 1).

На белых полосах пешеходного перехода нанесены сообщения: "Не пользуйся телефоном!" и "Сними наушники!". Все это должно подвигнуть граждан уделять больше внимания своей безопасности на дорогах.