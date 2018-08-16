Улицы Кишинева: пешеходы уходят во тьму

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. В Сети появилась небольшая видеозапись, автор которой показывает разительный контраст между проезжей частью и тротуаром проспекта Дачии на Ботанике.
Съемка велась в темное время суток. В начале зрители видят хорошо освещенную фонарями дорогу. Затем объектив переводится в сторону тротуара, и там не видно практически ничего.
"Люди уходят во тьму", — комментирует автор видеозаписи то, что предстает его взору, а затем и взору пользователей соцсетей.
Ранее корреспондент Sputnik через соцсети обратился к претору Рышкановки с фактической просьбой вернуть освещение на улице Матея Басараба, и его желание очень скоро было выполнено >>>