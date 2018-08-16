Признание семьи Киркоровых: да, в Кишиневе погребены наши родственники

Бедрос Киркоров рассказал о том, как ухаживал за могилами своих предков на армяно-католическом кладбище Кишинева.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Захороненные в Кишиневе около 100 лет назад бессарабцы, носившие фамилию Киркоров, действительно родственники звезды российской эстрады Филиппа Киркорова, а не просто его однофамильцы.

© Sputnik / Nikolay Kostyrkin Сенсация для всех нас: кладбище в самом центре Кишинева

Эту информацию подтвердил корреспонденту Sputnik Льву Рыжкову отец популярного артиста, известный певец Бедрос Киркоров.

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Напомним, что на старинном кишиневском кладбище, где прежде хоронили армян, а позже и поляков-католиков, есть несколько надгробий, установленных на рубеже XIX и XX веков. Там погребены люди с фамилией Киркоров >>>

"Да, это наши дальние родственники. К сожалению, нам о них почти ничего не известно. От этих людей не осталось даже изображений и фотографий", — ответил по телефону корреспонденту Sputnik народный артист Болгарии и России Бедрос Киркоров.

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Певец предполагает, что портреты усопших могли некогда быть на надгробиях, о которых идет речь, но череда лет оказалась к ним беспощадна.

"Эти изображения были разбиты. Но кого в этом винить, Вторую мировую войну или вандалов, — неизвестно. Когда я приезжал в Молдову, то интересовался этими людьми, привел их могилы в порядок. В некоторых местах мы их поправили. Жалко, что мы не знаем, как выглядели наши молдавские родственники", — рассказал Бедрос Киркоров.