В Молдове выполняют программу по ремонту дорог

Хорошие дороги для Молдовы: сколько километров дорожного полотна уже отремонтировано?

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Правительство РМ запустило программу "Хорошие дороги для Молдовы". В рамках этого проекта уже построили или отремонтировали в населенных пунктах страны 481 километр дорожного покрытия.

© Sputnik / Rodion Proca Молдова во власти стихии: дороги ушли под воду

Как сообщили в пресс-службе кабмина, это составляет 37,7% от запланированных 1275 километров. Стоимость уже выполненных работ составляет 692,5 миллиона леев.

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Еще 241 миллион леев выделен для финансирования работ, которые ведутся. На данный момент ремонт проходит на 189,5 километра трасс (14,9%).

Программа "Хорошие дороги для Молдовы" запущена в этом году. В план входит обновление дорог местного значения. На этот год запланирован ремонт 1300 километров дорог, в основном в сельской местности. Треть этих участков предлагается засыпать щебнем. На эти цели власти планируют потратить 1,6 миллиарда леев, причем 1,1 миллиарда правительство собирается дополнительно выделить из госбюджета.