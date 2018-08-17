Талоны на питание: профсоюзы направили письмо правительству Молдовы

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) направила правительству Молдовы письмо, где просит при разработке проекта национального бюджета на 2019 год предусмотреть финансовые средства на расходы, связанные с талонами на питание для работников бюджетного сектора, сообщает пресс-служба НКПМ.

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Как отметили в ведомстве, властям необходимо позаботится и о категориях работников с низкой заработной платой в области образования, культуры и социального обеспечения.

Об этом говорится в письме, адресованном председателем НКПМ Олегом Будзой, премьер-министру Республики Молдова Павлу Филиппу.

"НКПМ приветствовала и полностью поддержала принятие и продвижение Закона № 166 от 21.09.2017 о талонах на питание. Применение этого закона началось, но оно зависит от ряда факторов, таких, как способность работодателя применить талоны на питание, наличие операторов этих талонов, финансовые ресурсы и других", — говорится в письме.

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Согласно закону, возможность получения талонов на питание предоставляется и работникам бюджетного сектора.

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Это будет производится по усмотрению работодателя за счет отчислений, предусмотренных для расходов на персонал в текущем бюджетном году.

"Условия предоставления талонов на питание работодателями бюджетных экономических единиц могут быть установлены в коллективных трудовых договорах, нормативных актах на уровне организации, индивидуальных трудовых договорах", — поддерживает профсоюзный актив.

По закону, работодатель должен распределять талоны сотрудникам в конце каждого месяца, начиная с количества рабочих дней в предыдущем месяце. При этом сотрудник будет использовать количество талонов, равное количеству фактически отработанных дней.

Они могут использоваться только работником, а обмен талонов на питание на деньги или уменьшение размера заработной платы запрещается.