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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

На границе Молдовы пробки: в очередях простаивают десятки машин

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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С утра в пятницу на некоторых контрольно-пропускных пунктах образовались заторы.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В пятницу утром на КПП "Паланка-Маяки-Удобное" в очереди встало 40 машин, сообщает Пограничная полиция МВД Молдовы. 

Автомобильный пункт пропуска на границе Украины
© Sputnik / Александр Полегенько
Таможенная служба объяснила причину очередей на КПП "Паланка" и "Тудора"

Также на пропускном пункте "Тудора-Староказачье" из-за блокирования трассы автомобилями в сторону Украины формируется очередь на молдавской стороне. По некоторым данным, там стоят в очереди 67 транспортных средств. 

Ранее вступили в силу новые правила пересечения КПП "Паланка-Маяки-Удобное". Чтобы снизить поток на этом пограничном пункте, было решено перенаправить грузовой автотрафик не через КПП Тудора-Староказачье, а через КПП Паланка-Маяки-Удобное пропускать только пассажирский транспорт. Так будет продолжаться, пока не пройдет пора летних отпусков.

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Чтобы водители не делали "двойную дорогу", на подъездах к КПП будут работать мобильные пограничные патрули, сотрудникам которых поручат информировать граждан о нововведениях.

Отметим, что за минувшие выходные через КПП Тудора границу пересекли более 50 тысяч раз, а через КПП Паланка — более 31 тысячи, что на 35 % больше, чем в обычные дни.

Где быстрее всего перейти границу Молдовы
© Sputnik / Nicolai Kibich
Где быстрее всего перейти границу Молдовы

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Теги:
КПП Тудора, КПП Паланка, очереди на границе, пробки, Пограничная полиция МВД Молдовы, Молдова, Украина, Общество
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