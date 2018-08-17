На границе Молдовы пробки: в очередях простаивают десятки машин

С утра в пятницу на некоторых контрольно-пропускных пунктах образовались заторы.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В пятницу утром на КПП "Паланка-Маяки-Удобное" в очереди встало 40 машин, сообщает Пограничная полиция МВД Молдовы.

© Sputnik / Александр Полегенько Таможенная служба объяснила причину очередей на КПП "Паланка" и "Тудора"

Также на пропускном пункте "Тудора-Староказачье" из-за блокирования трассы автомобилями в сторону Украины формируется очередь на молдавской стороне. По некоторым данным, там стоят в очереди 67 транспортных средств.

Ранее вступили в силу новые правила пересечения КПП "Паланка-Маяки-Удобное". Чтобы снизить поток на этом пограничном пункте, было решено перенаправить грузовой автотрафик не через КПП Тудора-Староказачье, а через КПП Паланка-Маяки-Удобное пропускать только пассажирский транспорт. Так будет продолжаться, пока не пройдет пора летних отпусков.

Важные изменения на границе Молдовы и Украины — необходимо знать всем>>>

Чтобы водители не делали "двойную дорогу", на подъездах к КПП будут работать мобильные пограничные патрули, сотрудникам которых поручат информировать граждан о нововведениях.

Отметим, что за минувшие выходные через КПП Тудора границу пересекли более 50 тысяч раз, а через КПП Паланка — более 31 тысячи, что на 35 % больше, чем в обычные дни.