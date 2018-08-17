Власти бьют тревогу: ситуация с корью в Молдове ухудшается

В Молдове регистрируют все больше случаев заражения корью. Какова ситуация с распространением этого заболевания в данный момент?

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило об опасности распространения кори на территории Республики Молдова.

© Sputnik / Igor Zarembo Корь "шагает" по Молдове: заражены еще несколько детей

В ведомстве сообщили, что намерены провести в пятницу пресс-конференцию, где прояснят всю ситуацию. Однако по непонятным причинам брифинг отложили на начало следующей недели. Дата и время пока неизвестны.

По данным, представленным в министерстве, в августе эпидемиологическая ситуация ухудшилась в связи с зарегистрированными случаями кори среди детей. Известно, что они заразились в период с 21 по 28 июля, когда находились на отдыхе в лагере для взрослых и детей в селе Морений Ной Унгенского района.

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Предположительно, они заразились от 13-летнего мальчика, который недавно побывал в Украине. По возвращению он отправился в лагерь, где у него и обнаружили симптомы кори.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 72 случая кори и подозрения на наличие болезни. В 27 случаях корь подтвердили, а еще у 45 больных заражение именно этим вирусом находится под вопросом.

Случаи кори зарегистрировали в Чадыр-Лунге — 57, в Вулканештах и Тараклии — по 5, Унгены — 4 и в Ниспоренах — один.

Среди всех этих людей от кори были привиты лишь три человека, но они получили только одну дозу вакцины. Эта болезнь в шесть раз заразнее гриппа.

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Больше всего уязвимы дети: от рождения и до 17 лет.

Болезнь передается воздушно-капельным путем, после чихания, кашля, даже простого контакта с инфицированным.

Первый признак болезни — высокая температура, которая длится до недели.

Через три-четыре дня после начала жара появляются кожные высыпания. Самое опасное осложнение, от которого умирают чаще всего, — пневмония.