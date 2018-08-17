Граждане России могут проголосовать в Молдове на допвыборах в Госдуму

В Молдове девятого сентября будут работать три избирательных участка для голосования на дополнительных выборах в Госдуму России.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Девятого сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Граждане России, проживающие в Республике Молдова либо временно находящиеся на ее территории, также могут проголосовать на этих выборах, которые будут проведены в связи с досрочным прекращением полномочий ряда депутатов Госдумы седьмого созыва.

Выборы назначены, в частности, по Центральному одномандатному избирательному округу № 98 (Калининградская область). К данному округу относятся в том числе 3 избирательных участка, расположенных на территории Республики Молдова:

1. Избирательный участок (ИУ) № 8204, г.Кишинев, ул.М.Еминеску, 2, Российский Центр науки и культуры;

2. ИУ № 8217, г.Бельцы, ул.Витязул, 44, Общественная организация "Русская община";

3. ИУ № 8221, г.Комрат, ул.Ленина, 198, Лицей им.Г.Гайдаржи.

В голосовании смогут также принять участие избиратели, временно находящиеся в Республике Молдова, место регистрации которых на территории Российской Федерации находится в границах указанных одномандатных округов.

Для получения избирательного бюллетеня необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства Российской Федерации (заграничный паспорт гражданина РФ, внутренний паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина СССР с отметкой о наличии гражданства РФ, свидетельство на возвращение в Россию).

Подробнее о дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, включая информацию о кандидатах, вы можете узнать:

— на сайте Посольства Российской Федерации в Республике Молдова, телефон Посольства: (022) 23-49-41 (с 09:00 до 18:00);

— на сайте ЦИК России;

— по телефонным номерам "горячей линии" Информационно-справочного центра ЦИК России: 8-800-222-11-83, +7 (495) 727-22-33 (для звонков из-за пределов Российской

Федерации).

Часы работы избирательных участков в день выборов с 8.00 до 20.00.