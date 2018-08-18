Профсоюзы Молдовы приготовили подарки для первоклассников

Свыше 500 ребят, которые впервые в этом году переступят порог школы, получат в подарок самое необходимое для учебы.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Федерация профсоюзов работников связи Молдовы подготовила к предстоящему учебному году подарки для для первоклассников.

© Sputnik / Osmatesco Князева: молдавские учебники отвратительны

Как сообщили в пресс-службе Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, более 500 детей получат эти презенты.

История Молдовы: что вам не расскажут в учебниках >>>

"Для нас стало традицией каждый год, в конце лета, дарить каждому первокласснику школьные принадлежности. Федерация профсоюзов работников связи поздравляет всех детей, которые впервые в этом году переступят порог мира знаний, и желает им хорошего начала, здоровья, быстрого мышления, жажды чтения и только хороших оценок", — отметил глава профсоюзной федерации Ион Пыргару.

По его словам, подарочный набор включает в себя тетради, линейки, ручки, цветные карандаши, цветную бумагу и другие школьные принадлежности.