Парадокс: в генеральном плане Кишинева заложено разрушение

Почему в столице сложилась критическая ситуация с охраной культурного наследия, рассказал в беседе с корреспондентами Sputnik доктор архитектуры Серджиус Чокану.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. В Кишиневе сложилась критическая ситуация в вопросах сохранения культурного наследия, заявил Sputnik доктор архитектуры Серджиус Чокану.

"Ситуация критическая. Причем таковой она является уже несколько десятилетий. И не улучшается, к сожалению. Единственное, что может изменить ситуацию в корне – это принятие властями стратегических документов, в которых бы были обозначены четкие правила в данной области", — отметил Чокану.

По его словам, археологические раскопки, которые недавно прошли в старой части Кишинева, показали, что на муниципальном уровне необходимо создать специальную структуру, которая должна заниматься объектами исторического наследия города.

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"Никаких защитных механизмов нет даже в генеральном плане развития столицы. Как так? Удивятся многие. А вот так! Ничего в генеральном плане нет по охране наследия, даже исторический центр не имеет правил застроек, никаких защитных правил, но зато очень четко предусматривается его разрушение как памятника охраняемого государством. В других странах, как решают этот вопрос? Развитие современных общегородских и общенациональных функций на охраняемых городских пространствах просто запрещено. В разных странах согласно стратегическим документам застройку передвигают, и высокие стеклянные здания, бизнес-центры и так далее не появляются в историческом центре", — заявил Чокану.

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Ранее кишиневцы неоднократно высказывались в защиту исторического центра столицы, однако городская власть не всегда слышит глас народа.