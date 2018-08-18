Археолог рассказал, в чем Молдова может обойти Европу

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. В Кишиневе может появиться одна из самых больших в Европе коллекций стеклянных изделий, заявил корреспонденту Sputnik археолог Серджиус Чокану.

К таким выводам специалист пришел, изучая находки, сделанные в ходе археологических раскопок. Речь идет о стеклянных изделиях.

Как отметил Чокану, были обнаружены кубки, стаканы, чашки, кувшины, рюмки и другая посуда.

"В общей сложности было поднято около 15 килограммов стеклянных изделий. Очень много битых, но есть и целые. Сейчас ведутся работы по их склейке. Они будут изучены, а потом выставлены на всеобщее обозрение", — уточнил археолог.

Он подчеркнул, что большая часть этой посуды относится к XVII-XVIII векам.

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Найденная керамика, как рассказал ученый, раскрашена разнообразными узорами, которых историки на этих территориях ранее не видели.

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"Мы нашли еще курительные трубки. Они были разбросаны по всему раскопу и находились на разной глубине, то есть относились к разным периодам существования города. Есть изготовленные турецкими мастерами, которые даже оставили на изделиях свое клеймо. Две из них были позолочены — некий "кишиневский шик" того времени. Аналогии таким трубкам в нашей стране пока не найдено", — пояснил эксперт.

Дело в том, что ранее было принято считать, что Кишинев стал активно развиваться как город на рубеже XIX-XX веков. Однако теперь становится ясно, что уже 350 лет назад эта территория была не примитивным поселением, а достаточно развитым городом с хорошо устроенным бытом. Более того, его уже тогда населяли состоятельные граждане.