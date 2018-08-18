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Питейные заведения Москвы

Извращения в ресторанах: самые странные заказы и нелепые выходки клиентов

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Корреспондент Sputnik Молдова, поработав в студенческие годы официантом, вспомнил о самых странных заказах клиентов в столичном общепите.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik, Елена Комолова. Посетителям ресторанов больше по душе самим обсуждать различные заведения, подмечая всяческие странности в подаче блюд или поведении персонала. Однако на этот раз мы вам расскажем, на какие странности способны сами клиенты.

Приготовление бургера
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Необычные любители пива

Есть много разных видов и сортов пива, казалось бы, можно подобрать подходящий даже самому изощренному потребителю. Однако не все так просто. Когда мне довелось работать официантом, я встретила несколько странных пожеланий эдаких "закусок к пиву". Например, как-то раз один мужчина попросил к пиву немного сметаны.

Этому заказу удивился весь персонал. Зачем к пиву сметана — не мог понять никто. А после подачи клиент спокойно вылил сметану себе в стакан, после чего тщательно все перемешал и выпил.

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Подобные случаи еще были, но уже не со сметаной. Некоторые любят мешать с этим пенящимся напитком томатный или яблочный сок. Другие солят пиво и даже добавляют в него сахар или перец.

"Вегетарианский шашлык" 

Шампанское
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Однажды один посетитель заявил нам, что он вегетарианец и … заказал шашлык. Его сразу принялись убеждать, как можно: ведь мясо же!Но у него на это уже был готов ответ — он хочет шашлык из груши.

Просьбу незамедлительно передали шеф повару. Он удивился, но согласился выполнить желание гурмана. Этот заказ ему показался не столько странным, сколько интересным и даже изысканным. В ресторане груш не оказалось, их пришлось бегать покупать, а клиенту долго ждать. Но в итоге блюдо было приготовлено, и гость ушел довольным.

Кисло-сладкая закуска

А еще был случай. К водке посетитель ресторана заказал все соленья, которые мы предлагали в меню. Это огурцы, помидоры и гогошары. К этому всему он попросил еще мед и варенье.

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Далее он все эти соленья поедал исключительно макая в сладости, попутно не забывая запивать все водкой.

Возможно, некоторые из описанных случаев и заказов покажутся странными не всем. Ведь есть люди, которые склонны экспериментировать с едой. К ним относятся, видимо, и эти клиенты.

А у вас какие вкусовые пристрастия? 

Пишите комментарии!

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Теги:
кулинарные извращения, официанты, повар, кафе, ресторан, еда, Общество
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