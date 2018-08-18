Молдова туристическая: стремительно растет число желающих увидеть нашу страну

Как показывает статистика, граждане Молдовы стали чаще путешествовать, а количество туристов, решивших посмотреть нашу страну, также стремительно растет.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. В январе-июне 2018 года туристические агентства и туроператоры оказали туристические услуги 135 тысячам граждан, что на 22,4% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года, сообщает Национальное бюро статистики Молдовы.

© Sputnik / Rodion Proca Внутренний туризм в Молдове - путь вперед и вверх

Увеличение количества туристов было обусловлено ростом во выездном (+28,2%) и въездном туризме (+24,9%). Сократилось количество путешественников, участвующих во внутреннем туризме (-4,5%).

Больше всего в Молдову приезжали гости из Румынии (19,7%), Австрии (13,1%), России (11,9%), Украины (8,4%), Германии (6,4%), Польши (5,8%) и других стран.

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Граждане Молдовы предпочитали для отдыха Турцию (33,6% из общего количества), Болгарию (20,0%), Румынию (14,7%), Египет (12,2%), Грецию (6,8%), Украину (3,9%) и другие государства.

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Во внутреннем туризме приняли участие всего 17,9 тысяч граждан, это на 4,5% меньше, чем в прошлом году. Чаще всего граждане предпочитали экскурсии по Кишиневу, а также центральные и южные регионы страны.