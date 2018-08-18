Кровавый август: почему катастрофы и беды случаются в конце лета

По необъяснимой причине многие крупные аварии, крушения самолетов, природные катаклизмы, унесшие сотни жизней людей, произошли именно в последний месяц лета - Sputnik рассказывает о мировых катастрофах, произошедших в "несчастливый" месяц.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Стало печальной традицией называть восьмой месяц года "черным августом". Ежегодно на исходе лета аварии, теракты и военные преступления уносят десятки, сотни и даже тысячи жизней.

В августе этого года весь мир скорбит по погибшим во время крушения моста в Генуе. По роковой случайности среди тех, кто погиб оказался и гражданин Молдовы.

На родине нашего соотечественника, водителя фуры, который зарабатывал на жизнь своим ремеслом, ждали множество опасностей. В сводках новостей мы каждый день читаем, как в Молдове люди гибнут в результате ДТП или тонут во время купания в реке. Но уехать в другую страну, за две тысячи километров от дома, в поисках лучшей доли — и погибнуть в Италии при крушении моста, что является крайне редким происшествием — это, действительно, трагедия.

Погибший родился в селе Тараклия Каушанского района. Его семья узнала о трагическом известии в среду утром. После гибели отца семейства, в роковой час оказавшегося на этом мосту, жена осталась вдовой, а дети будут расти без отца.

Пожары в Греции

А еще именно в августе Грецию накрыли сильнейшие пожары. Пожары в Греции, бушевавшие в течение нескольких дней близ Афин, нанесли ущерб более чем двум тысячам жилых домов. Из них 500 строений были уничтожены полностью.

Жертвами пожаров, по последним данным, стали почти 100 человек.

По необъяснимой причине многие крупные аварии, крушения самолетов, природные катаклизмы, унесшие сотни жизней людей, произошли именно в последний месяц лета — Sputnik рассказывает о мировых катастрофах, произошедших в "несчастливый" месяц.

Листая историю катастроф

Тридцать первого августа исполняется очередная годовщина с момента одной из самых страшных морских катастроф в Черном море — в тот день затонул круизный теплоход "Адмирал Нахимов". На борту судна находилось 1234 человека, из них 423 погибли. Среди тех, кто не вернулся к семьям, было 17 жителей Молдовы.

Призрак Крымской войны

Известно, что причиной аварии, приведшей к потоплению теплохода, стало столкновение судна с сухогрузом "Петр Васев" близ Новороссийска. Официальная версия — путаница в том, какое судно должно было уступить дорогу. Неофициально — множество версий, слухов и мистики.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Обновленные данные: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41 человека

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Информации о жителях советской Молдавии, погибших на "Адмирале Нахимове" после трагедии удалось собрать немного. В большинстве своем члены этих семей уже давно эмигрировали из страны. На связь с корреспондентом Sputnik вышли даже не родственники, а друзья, соседи, коллеги по работе, тоже разбросанные сегодня по всему миру.

Некоторые из собеседников журналиста даже не всегда помнили имена своих погибших знакомцев. Но словосочетание "Адмирал Нахимов" вызвало у них в памяти картины прошлой катастрофы.

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Людмила Александрова жила тогда в Бендерах. Она помнит, что в этом городе, в доме по улице Коммунистической, проживала молодая пара, которая не вернулась из рокового круиза.

"Дома остался двухлетний сын пары с родителями погибших. Кажется, впоследствии семья репатриировалась в Израиль. Я жила по соседству, но знакома не была, на похороны ходила с подругой погибшей женщины, которой тоже уже нет в мире живых", — сообщила Людмила.

А вот Марина Дуданова написала в социальных сетях о том, что ее бабушка должна была отправиться на отдых именно на "Адмирале Нахимове" в ту злополучную поездку, но не смогла найти билет на рейс. "Бог спас", — резюмировала Марина.

Жительница Кишинева Ольга Кочурова сообщила корреспонденту Sputnik, что, просмотрев список погибших 30 лет назад, вспомнила одну из этих фамилий — Вехтерман. Она слышала ее от своей коллеги по работе. Связавшись с ней, Ольга узнала, что Иосиф Вехтерман — муж Фаины Вехтерман и отец Аркадия Вехтермана, не вернувшихся из того круиза, очень давно уехал с дочерью в Израиль.

"Иосиф тоже был на "Нахимове", но чудом спасся. Дочка была маленькая тогда и осталась с бабушкой в Кишиневе", — добавила Ольга.

ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ

Вооруженные силы США произвели атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Суммарные потери Японии составили около 200 тысяч человек. По истечении пяти лет от последствий взрывов умерло более 300 тысяч жителей страны. Бомбардировки стали первым и единственным в истории примером боевого применения ядерного оружия.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © RIA Novosti. Трагедия Хиросимы: атомный взрыв 6 августа 1945 года

Самый крупный террористический акт в послевоенной Италии был совершен также в августе, 2 августа 1980 года. В этот день на железнодорожном вокзале в Болонье взорвалась бомба, унесшая жизни 85 человек, более двухсот человек получили ранения. Предполагаемые виновники трагедии, неофашистские террористы, были осуждены на пожизненное заключение лишь спустя 15 лет. Своей вины они так и не признали.

© Sputnik / Виталий Арутюнов Мемориальная доска в память о жертвах теракта 2 августа 1980 года в Риме

Самолет Boeing-747SR японской авиакомпании Japan Air Lines разбился, врезавшись в гору в 70 километрах от Токио. В авиакатастрофе, произошедшей 12 августа 1985 года, погибли 505 пассажиров и 15 членов экипажа. Это крупнейшее по числу жертв крушение одного самолета за всю историю авиации.

Пятница 7 августа 1987 года ознаменовалась крупной аварией на железной дороге в городе Каменно-Шахтинском. Грузовой поезд столкнулся с пассажирскими вагонами на станции, погибли 106 и ранения получили 114 человек. Причиной случившегося была халатность железнодорожников.

© Sputnik / Алексей Куденко Последствия землетрясения в Турции

Одно из наиболее разрушительных землетрясений в истории произошло 17 августа 1999 года в Турции. В результате бедствия погибли более 17 тысяч человек, более 43 тысяч получили ранения. Длина трещины, возникшей в результате землетрясения, составила около 150 километров.

Трагической датой в истории российского военно-морского флота стало 12 августа 2000 года. Российский подводный крейсер К-141 "Курск" затонул в результате аварии, все 118 членов экипажа погибли.

© Sputnik / Игорь Самойлов Военнослужащие у воинского мемориала в память гибели экипажа атомной подводной лодки "Курск"

Август также останется в памяти как месяц ожесточенных боев за Цхинвал. Восемь лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Боевые действия продолжались в течение пяти дней. По данным югоосетинских властей, погибли более 1,5 тысячи человек.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года. Причиной катастрофы стали нарушения правил техники безопасности и охраны труда руководством электростанции. В аварии погибли 75 человек.

Результатом военного переворота в Египте стали массовые столкновения 14 августа 2013 года. Сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси подверглись вооруженному нападению со стороны военного правительства. Число убитых составило 525 человек, подавляющее большинство — гражданских, были ранены более трех тысяч человек.

До сих пор не установлены виновники и число жертв применения химического оружия в Сирии 21 августа 2013 года. Ночью по населенным районам пригорода Дамаска Гуте были выпущено несколько ракет с нервно-паралитическим газом зарином. По различным оценкам было убито от двухсот до 1700 человек, более трех с половиной тысяч ранено. В этом же году Сирия присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия.