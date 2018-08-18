Какова ситуация на границе Молдовы с Украиной: где нет пробок

Часы ожидания, нервы и испорченное настроение – как не попасть в пробку на границе, отправляясь на отдых в соседнюю страну?

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. В Молдове выходные летом – это повод съездить на море. И самый близкий и не дорогой путь к пляжу для наших соотечественников, естественно, пролегает на Украину. Летом этот маршрут наиболее популярен. Предприятие "Железная дорога Молдовы" даже увеличило не только частоту рейсов поезда Кишинев-Одесса-Кишинев (до ежедневного), но и добавила дополнительные вагоны – спрос высокий. Плюс поездки на поезде или автобусе очевиден – границу с Украиной пересекать гораздо быстрее, чем на собственной машине.

Для проверки пассажиров поезда отведено определенное время на границе, а для автобуса предназначен специальный коридор. Однако многие по-прежнему выбирают личный транспорт, и тут, как говорится, "повезет – не повезет". Можно проехать КПП, а можно застрять на границе на несколько часов.

Важные изменения на границе Молдовы и Украины — необходимо знать всем>>>

К примеру, ранее утро субботы началось с кошмарных пробок на молдавско-украинской границе – огромные очереди из более чем 100 машин, часы ожидания и испорченное настроение. Многие, кто оказался на КПП Паланка-Маяки-Удобное простояли в пробке около пяти часов. Лишь к обеду ситуация исправилась, и границу пересекать у граждан получалось быстрее.

"По состоянию на 12.25 совместный контрольно-пропускной пункт Паланка-Маяки-Удобное работает в нормальном режиме. Не зарегистрировано большого скопления автомобилей. На выезде в Молдову – пять транспортных средств после барьера, а на въезде в республику – пятнадцать после барьера", — сообщили в Погранполиции Молдовы.

Для разгрузки трафика пограничные и таможенные структуры Молдовы и Украины работали в повышенном режиме. С молдавской стороны дежурил специальный наряд Погранполции, который перенаправлял путешественников на другой КПП Тудора-Староказачье.

Перед тем, как планировать маршрут в страну-соседку, рекомендуется воспользоваться онлайн сервисом Trafic Online.