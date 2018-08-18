"Хочу жить без родителей": в Молдове парень решил продать почку, чтобы купить квартиру

Молодого человека вычислили и пригласили в Центр по борьбе с торговлей людьми для разъяснительной беседы.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Житель Леовского района 25-ти лет не знал, как заработать много денег и сразу решил продать почку, с этой целью он разместил в интернете множество соответствующих объявлений.

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По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, мотив у несостоявшегося продавца был простой — купить квартиру в Кишиневе и таким образом получить возможность жить отдельно от семьи. Вот односельчанин и посоветовал ему продать орган.

Мужчину вычислили и пригласили в Центр по борьбе с торговлей людьми для разъяснительной беседы, рассказали об опасностях, которые таят в себе такие сделки, а также о последствиях для здоровья.

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Внял ли несостоявшийся торговец собственными органами увещеваниям стражей правопорядка или нет, сказать сложно. Но все объявления в интернете его заставили удалить.

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