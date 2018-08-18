Передачи радиостудии Sputnik Молдова слушают даже в Финляндии

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Необычное письмо пришло на днях в адрес редакции Sputnik Молдова. Написал в нашу редакцию радиолюбитель из далекой Финляндии. Дело в том, что он, будучи инженером, уже много лет увлекается радио. И благодаря редкому природному явлению смог так настроить свой радиоприемник, что услышал традиционную утреннюю передачу радиостудии Sputnik Молдова.

"Большое спасибо за ваши передачи. Я не очень хорошо понимаю молдавский язык, но кое-что сумел разобрать. Во-первых, что это утреннее шоу Sputnik Молдова. И, во-вторых, девиз вашей радиостанции заключается в том, что вы говорите то, о чем другие молчат", — написал нам финский радиолюбитель Режо Алапиха (Reijo Alapiha).

Он в своем письме указал, что передачи радиостудии Sputnik Молдова услышал благодаря редкому природному явлению. Называется оно — спорадик.

"Мое хобби как раз и заключается в том, чтобы ловить радиостанции со всего мира. Благодаря такому явлению, как спорадик, мне это удается. В то утро передачу вела ваша коллега Мария Диминец, которая поднимала вопросы развития молдавской медицины", — рассказал радиолюбитель.

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И он оказался совершенно прав. Действительно, журналист Sputnik Молдова Мария Диминец является одной из ведущих, которая проводит наши утренние эфиры.

© Photo : из личного архива Reijo Alapiha Reijo Alapiha

Дальнее тропосферное прохождение радиоволн — редкое явление, возникающее в основном при резком нагревании и остывании воздуха (восход и заход солнца), или же при прохождении грозовых фронтов, когда радиоволны преодолевают значительно большие расстояния (от 150 до 1000 км, а иногда и больше), чем в обычное время. Оказывается, их с легкостью можно принять на обычный радиоприемник.

Чаще всего дальнее тропосферное прохождение радиоволн, с которым столкнулся радиолюбитель из Финляндии, встречается летом. Для этого должны быть соответствующие погодные условия. Дальнее тропосферное прохождение радиоволн можно сравнить с серфингом на море, то есть в спокойную погоду оно не наблюдается.

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Режо Алапиха отправил в нашу редакцию диск с записью передачи, которую ему удалось услышать. И попросил подтвердить, что это именно наш эфир. Что мы с большим удовольствием и сделаем в самое ближайшее время.

Эфир радиостудии Sputnik Молдова покрывает практически всю территорию нашей республики, а также восточную Румынию. Вещание в FM-диапазоне доступно в Кишиневе, Бельцах, Кагуле, Леове, Окнице, Тигине, Унгенах, Хынчештах, Чимишлии, а также в столице АТО Гагаузии — Комрате.

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Теперь, как мы видим, передачи радиостудии Sputnik Молдова слушают и в Финляндии!

Письмо от радиослушателя Sputnik © Sputnik / Miroslav Rotari

Письмо от радиослушателя Sputnik © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 2 © Sputnik / Miroslav Rotari Письмо от радиослушателя Sputnik

Журналисты Sputnik Молдова обеспечивают подготовку более 16 авторских радиопередач и новостных выпусков, в которых слушатели знакомятся с последними новостями, экспертными мнениями по актуальным вопросам, получают возможность услышать разные точки зрения и позиции по наиболее острым темам новостной повестки дня.

© Sputnik / Miroslav Rotari Школа инновационной журналистики Sputnik 12

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Sputnik Молдова (sputnik.md) начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства Sputnik Молдова включают информационный портал на молдавском и русском языках, спецпроект "Молдова — Румыния" на румынском языке, радиоресурс, высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр, мобильные приложения и страницы в социальных сетях.