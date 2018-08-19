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Мост на улице Михая Витязула

Эхо трагедии в Генуе: кишиневские мосты трещат по швам, но все молчат

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обрушение моста в Италии: хроника ЧП (17)
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Более 40 человек погибли при обрушении моста Моранди в Генуе, и около 400 человек осталось без крова, а глава МВД Италии винит во всем Евросоюз и гуляет на Сицилии.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Потерять мост Моранди для Генуи — все равно, что, например, Парижу лишиться Эйфелевой башни, а Лондону — Биг Бена, считают жители прославленного древнего итальянского города, где траур, судя по всему, будет длиться гораздо дольше, нежели то время, которое объявлено для этого официально.

Мечта мэра сбылась посреди трагедии

Число погибших в результате обрушения моста в Генуе выросло уже до 41 человека. Среди них, напомним, — один гражданин Молдовы. Другой наш соотечественник с женой, гражданкой Украины, чудом выжили, упав с огромной высоты во время катастрофы. Совершенно посторонние люди публикуют в соцсетях сообщения, радуясь за эту пару.

"Поразило чудесное спасение пары с Украины — упали с 80 метров и отделались синяками!", — пишет на своем аккаунте посетившая в эти дни Геную жительница Москвы Ирина Ковалева — сейчас не до углубления в подробности о том, у кого чей паспорт, главное, что есть те, кто выжил.

В этом посте много печали о произошедшем, но и попытка объективного взгляда на события.

"Проезжала мимо моста по дороге в аэропорт, а потом еще смотрела с самолета на взлете. Глаза до сих пор отказываются верить! Прилетел (министр внутренних дел Маттео) Сальвини, обвиняет во всем правила Евросоюза, согласно которым дорожные сборы не идут на ремонт мостов и автострад, а уходят куда-то на счет в Швейцарию. В электричках и автобусах непривычно тихо. Веселятся только подростки. На взрослых посмотришь — и без слов видно, что человек кого-то потерял в тот страшный день", — пишет Ковалева.

Мост в Генуе
© AFP 2018 / ANDREA LEONI
Обновленные данные: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41 человека

По ее словам, в итальянских СМИ рассказывают о погибших. Женщину потрясла история семьи с двумя детьми — "младшему несколько месяцев всего, ехали к родственникам отмечать праздник, никто не выжил".

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"Мэр пообещал переселить в новые дома тех, кого эвакуировали из-за угрозы дальнейшего обрушения (под мостом есть жилой сектор — ред.). Это исключительный случай — обычно, если дома сносят, то новые квартиры не предоставляют. А тут 400 человек без крова! Вот только быстро такие вещи не решаются, переселение затянется надолго. Власти Генуи и правда очень стараются хоть чем-то помочь! Пустили бесплатный автобус в аэропорт. Это вообще мечта нынешнего мэра — чтобы люди любого возраста по Генуе бесплатно ездили. Ему, конечно, реализовать ее не дают, но после трагедии желание мэра частично сбылось", — отметила россиянка.

Мост в Генуе
© Sputnik / Карло Альберто Алесси
Катастрофа в Генуе: еще одна жертва из Молдовы

Пир во время чумы и "борьбы с мафией"

Кстати, министра Сальвини местная пресса обвинила в том, что в первые дни после трагедии он, якобы, провел праздничный ужин в одном из ресторанов на Сицилии. В социальных сетях появились снимки, на которых можно увидеть министра, сидящего за большим праздничным столом в окружении его друзей и сторонников. Некоторые оппозиционные политики призвали Сальвини немедленно подать в отставку из-за своего поведения.

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Сам же глава итальянского МВД отреагировал на критику спокойно, заявив, что его поездка на Сицилию была официальной, и он, якобы, встречался с мэрами городов, полицейскими и общественниками и обсуждал с ними борьбу с мафией.

Во избежание новой трагедии

В эти дни мэр южноитальянского города Беневенто Клементе Мастелла, изучив доклад технического комитета муниципалитета, принял решение запретить движение любых транспортных средств по мосту имени святого Николая, который в 1955 году был построен в этом городе по проекту инженера Риккардо Моранди. Того самого, в честь которого назван спроектированный им же мост в Генуе, ныне разрушенный.

"Я знаю, что это принесет гражданам неудобства, но лучше уж неудобства, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе", — заявил мэр Беневетто.

В Кишиневе же очень долго и очень много говорят о крайне неудовлетворительном состоянии городских мостов. Как минимум, эта проблема касается столицы, как максимум, — всей Молдовы. Правда, Кишинев, действительно первый в зоне риска, так как именно здесь наиболее большой автотрафик и самые проблемные участки рельефа. Ведь строят в городе, действительно, где попало, что, по мнению специалистов, создает нагрузку на грунт, в десятки раз превышающую ту, на которую рассчитывали в советское время проектировщики мостов.

Момент обрушения моста в Генуе попал на видео >>>

А видеозапись, сделанная на виадуке, соединяющем центр Кишинева с Ботаникой, наглядно демонстрирует практические разъединенные друг с другом сегменты моста.

Будут ли в Кишиневе закрывать мосты, как в итальянском Беневетто? Вряд ли. Слишком уже перенасыщен людьми и автомобилями наш город, и слишком нерешительны чиновники в деле взятия на себя ответственности за подобные инициативы.

Мост обрушился в Генуе
© Photo: Instagram / Vigili del Fuoco
В Италии закрыт мост, созданный тем же инженером, что и рухнувший в Генуе

Рискуют они, правда, не только своими, но и нашими жизнями. А в нашем городе, между прочим, есть мосты, которые не ремонтировали едва ли не с момента их сдачи в эксплуатацию. Причем, некоторым из этих объектов — более полувека.

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И если в развитой европейской стране с устоявшимися традициями устроения общества случилось такое горе, то для молодого и небогатого молдавского государства эта трагедия — не просто сигнал к действиям, а трубный глас с призывом исправить все, что необходимо, чтобы потом не каяться перед сотнями граждан, потерявших родных людей.

Тема:
Обрушение моста в Италии: хроника ЧП (17)

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Теги:
мост, трагедия, жертвы, ремонт, Генуя, Италия, Молдова, Кишинев, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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