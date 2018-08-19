Чудом выживший в Генуе молдаванин записал видео: что он сказал

Среди пострадавших во время обрушения моста в Генуе оказался наш соотечественник Евгений Бабин, он вместе со своей супругой - украинкой Натальей Елиной - записал первое видео из больницы.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы Евгений Бабин, пострадавший во время обрушения моста Генуе, поблагодарил всех, кто его поддерживает в это не просто для его семьи время. Он вместе со своей супругой — украинкой Натальей Елиной — записал первое видео из больницы.

"Большое спасибо за мысли и сообщения, которые вы оставили. Санта-Мария — замечательный город, полный друзей", — подписал Бабин под видео.

Этот ролик он опубликовал на своей странице в Facebook. Бабин лежит на больничной койке в шейном воротнике. Рядом его супруга.

Увы, трагедия в Италии коснулась и нашей страны — среди скончавшихся есть гражданин Молдовы, коих немало сегодня в Европе. Простой трудяга-дальнобойщик средних лет, после гибели которого остались одни жена и дети.

В Италии закрыт мост, созданный тем же инженером, что и рухнувший в Генуе>>>

В субботу в Генуе состоялись государственные похороны жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.

Мост Моранди, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня.

Он был построен в 1960-х годах и связывал берега реки Польчевера, то есть, Лигурийское побережье с Генуей, также от него шли три развязки — дорога в сторону Франции, вторая трасса на Милан и третье направление — на восток, в сторону Ливорно. Этим мостом активно пользовались не только местные жители, которые ежедневно проезжали по нему на работу и домой, но и транзитный транспорт.

Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на жилые дома, расположенные внизу.

В тот момент, когда произошла катастрофа, мост был переполнен машинами, свидетельствуют очевидцы. Из-за сильного дождя видимость на автостраде была очень плохая, поэтому машины ехали медленно. День был рабочим, и на проезжей части скопилось много грузовых авто.