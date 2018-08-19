Преображение Господне 2018: история и традиции православного праздника

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Православный праздник установлен в память о Преображении Господа на горе Фавор перед учениками — церковь в этот день в лице Иисуса Христа торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества, отмечает Sputnik Грузия.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Какой сегодня праздник: 19 августа

Преображение Господне

Евангелисты повествуют, что Иисус взошел для молитвы на Фавор вместе со своими учениками — Петром, Иоанном и Яковом. Апостолы заснули, пока Спаситель молился, а когда проснулись, то увидели, что Он преобразился — лицо Иисуса просияло, а одежды стали ослепительно белыми.

Возле Сына Божия ученики увидели пророков Ветхого Завета — Моисея и Илию, беседовавших с Иисусом о грядущих искупительных страданиях. Евангелие далее повествует, что беседующих осенило светлое облако, из которого раздался Божий голос: "Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте".

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Иисус рассказал ученикам, что он призван принести себя в жертву — умереть за грехи человеческие, но через три дня воскреснет, а затем вознесется на небо.

Спустившись с горы, Христос предупредил апостолов, чтобы об увиденном они никому не рассказывали до тех пор, пока Он не воскреснет из мертвых.

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Преображение на Фаворе произошло, согласно Евангелию, за 40 дней до Пасхи, но, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста, православная церковь перенесла празднование на 19 августа. При этом Воздвижение Креста Господня празднуется всегда на 40-й день после Преображения.

История православного праздника

Праздновать Преображение Господне начали в Палестине с IV века после того, как равноапостольная Елена — мать Константина Великого — построила Преображенскую церковь на горе Фавор.К V веку относятся первые письменные свидетельства существования праздника на Востоке христианского мира, а к VIII веку он уже вошел в церковный канон.

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Преображение Господне общецерковным праздником стало на Западе лишь в 1456 году при папе Каликсте III, хотя в Испании и во Франции его отмечали с VII века. Преображение Господне — это видимое явление на земле Царствия Божьего. Апостолы на Фаворе увидели Божественное Преображение Христа, явление Его величия и славы.

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Православный праздник Преображения Господня напоминает людям о важности духовного изменения. Спаситель своим Преображением, как учит Церковь, позволил людям воочию увидеть преображение, ожидающее человека в Божием Царствии.Христос учеников готовил к своей смерти — они должны были увидеть его в славе, чтобы не поколебаться в час испытаний.Раскрывается суть Преображения Господня в его символах. Так, гора — символ уединенного места, где легче творить молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот, кто осознает свои поступки и кается в содеянном, освобождается от грязи душевной и сможет принять Божественный несозданный Свет, который на Фаворе видели апостолы.

Традиции и приметы

Праздничные службы проходят 19 августа во всех действующих православных храмах, в том числе и в Молдове. На Преображение Господне священнослужители, по традиции, облачаются в белые ризы — они символизируют вечный Божественный свет, который Спаситель явил на Фаворе.После Богослужения освящают фрукты — эта традиция восходит к Ветхому Завету.

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В знак благодарности Богу люди приносили в Иерусалимский Храм для благословения гроздья винограда и злаки.В христианстве традиция освящать "начатки плодов" в праздник Преображения Господня приобрела особое символическое значение — вся природа, которая с того момента, как в мир через человека вошел грех, теперь вместе с человеком ожидает грядущего обновления. В Иерусалиме на Преображение, по традиции, освящали виноград. А там, где виноград не растет, его заменили на яблоки.

Так возникло народное название праздника — Яблочный Спас.Православным христианам на Преображение Господне разрешается впервые вкусить плоды нового урожая — по древней традиции, есть плоды яблок и винограда до праздника запрещалось. Преображение Господне в православном календаре приходится на Успенский пост (14 —27 августа), который приравнивается по строгости к Великому, но ради праздника церковный устав ослабляет строгость поста и разрешает есть рыбу.

В Яблочный Спас считали, что фрукты обладают чудодейственной силой. Хозяйки, по традиции, к празднику готовили самые разные блюда из яблок: пирожки и пироги, варенье, компот, кисель, печеные яблочки — и угощали родных и близких.В Яблочный Спас судят и о погоде — в старину говорили, что январь будет такой же, как и Яблочный Спас.

Пасмурная погода на Преображение Господне, но сухая — явная примета, что осень будет аналогичной. Дождливую осень предсказывал дождь 19 августа, а ясная погода готовила людей к суровой зиме.

Молитва

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его!

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Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество.Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.