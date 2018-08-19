В Молдове отметят 74-летие освобождения страны от фашистских захватчиков

В августе исполняется 74 года со дня освобождения Молдавской ССР от фашистских захватчиков. В связи с памятной датой в стране пройдет ряд праздничных мероприятий.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Молдавская ССР была освобождена от румыно-немецких фашистских захватчиков 24 августа 1944 года в ходе Ясско-Кишиневской операции. В Молдове отметят эту дату несколькими праздничными событиями.

© Sputnik / Ольга Ландер Глазами потомков: как Молдову освобождали от фашисткой оккупации

Они начнутся уже накануне, а точнее — 22 августа. В этот день в Кишиневе пройдет встреча с ветеранами войны и труда. Это организует Совет международной ассоциации дружбы и сотрудничества "Молдова и Россия" вместе с Кишиневской муниципальной организацией ветеранов войны.

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Помимо этого в Бюро межэтнических отношений Молдовы состоится выставка "В стране легенд…" художника Вячеслава Бакицкого. Там же пройдет круглый стол и концертно-просветительская программа. В конце покажут фильм "В бой идут одни старики".

"В день освобождения, 24 августа, в столичной библиотеке имени Михаила Ломоносова будет организована выставка художника Юрия Терехова "Православная молитва в бронзе".

Приглашаем всех желающих посетить эти мероприятия", — заявил председатель Совета международной ассоциации дружбы и сотрудничества Юрий Максимов.

Ясско-Кишиневская операция вооруженных сил СССР против нацистской Германии и ее союзников проходила на территории Молдовы и Румынии в период с 20 по 29 августа 1944 года. Целью операции был разгром крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей балканское направление, освобождение Молдовы и вывод Румынии из войны. Обе эти цели были достигнуты.