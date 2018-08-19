Гигантские очереди на границах Молдовы: когда же все это закончится

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о пробках на контрольно-пропускных пунктах в стране.

Они формировались на въезде в Молдову. Дело в том, что к концу выходных многие жители страны, отдыхавшие за рубежом, устремились обратно. В воскресенье вечером в очереди на контроль стояло 120 машин.

Время ожидания составляет в среднем около часа-двух. Некоторые очереди отмечаются на КПП "Крива-Мамалига": там среднее время ожидания составляет 40-50 минут.

Мужчина украл документы у сожительницы, чтобы она не уехала за границу>>>

В Таможенной полиции отметили, что ведомство работает на полную мощность. Также ведутся беседы со стоящими в очереди людьми, а семьи с детьми обеспечиваются питьевой водой.

Вероятно большие очереди на границе будут до конца лета, в связи с наплывом отпускников.