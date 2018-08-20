Правительство Молдовы решит, устраивать ли бюджетникам дополнительный отпуск

В понедельник кабинет министров должен принять окончательное решение относительно того, будут ли у работников бюджетной сферы девятидневные каникулы в конце августа.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Правительство Молдовы рассмотрит на своем заседании вопрос предоставления девятидневных каникул работникам бюджетной сферы в конце августа. Уже подсчитано, что мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета Молдовы на 408 миллионов леев, поэтому сегодня, взвесив все плюсы и минусы, правительство должно принять окончательное решение.

Ранее стало известно, что в Молдове у работников бюджетной сферы могут появиться дополнительные выходные. Проект постановления кабинета министров был опубликован на правительственном сайте particip.gov.md.

Согласно документу 28, 29 и 30 августа 2018 года будут считаться выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 27 октября 2018 года будут объявлены рабочими днями. Позиция Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней, с 25 августа и до 2 сентября.

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При этом предложение об изменении графика работы соответствует положениям Трудового кодекса, согласно которым, правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни в целях рационального использования работниками выходных дней и нерабочих праздничных дней.