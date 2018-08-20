Корь лютует в Молдове: уже 114 заболевших, их не пустят даже в церковь

Число заразившихся корью детей в Чадыр-Лунгском роайоне выросло до 114: отменены все детские мероприятия, зараженных детей не будут пускать на общие службы в храмах.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. В Молдове ухудшается ситуация с заболеваемостью кори. В одном из очагов болезни, в Чадыр-Лунгском районе, за две недели, с 6 по 19 августа заболели корью 114 детей, сообщает районный Центр здоровья.

Госпитализированы 87 детей, из них из села Бешгиоз — 55 человек, из села Копчак — 27 детей, из села Казаклия — пятеро.

© Sputnik / Igor Russak Власти бьют тревогу: ситуация с корью в Молдове ухудшается

В районе принимаются чрезвычайные меры по борьбе с корью. Центром здоровья составлены списки всех, с кем могли контактировать заболевшие дети в лагере отдыха, где была зафиксирована вспышка заболевания, и в семьях. Два раза в день семейные врачи обязаны проводить осмотр очагов заражения.

В селах примарами и врачами проведены встречи с представителями религиозных конфессий, достигнута договоренность о недопущении на службу в церковь как заболевших, так и бывших в контакте детей до их полного выздоровления. Во всех населенных пунктах запрещены мероприятия со скоплением детей.

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Примечательно, что ни один заболевший не посещал медучреждения, все дети были госпитализированы в больницу из дома.

Врачи отмечают, что в результате кампании по разъяснению ситуации за последнюю неделю процент вакцинированных детей начал расти. Общий процент вакцинации по кори в селе Копчак – 83, в селе Бешгиоз – 75, в селе Казаклия – 78.

Однако представители ряда религиозных конфессий продолжают отказываться от вакцинации.