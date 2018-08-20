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Врач в больнице, архивное фото

В Молдове объявлен оранжевый уровень опасности в связи со вспышкой кори

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Вернувшись из отпуска, глава правительства провел экстренное заседание по проблеме кори, в итоге могут последовать отставки в системе здравоохранения.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Премьер Павел Филип обрушился с резкой критикой на эпидемиологов на экстренном заседании Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению, которой поручено бороться с распространением кори в Молдове.

Заседание премьер провел утром в понедельник, вернувшись из отпуска. Он потребовал от членов комиссии отчета в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа детей, инфицированных корью.

Врач заполняет документы
© Fotolia / Stephan Morrosch
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Встречу глава правительства начал с резкой критики членов комиссии и должностных лиц Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Жаль, что мне пришлось созвать внеочередную встречу. У нас есть 90 подтвержденных случаев кори и 83 подозрительных случая", — сказал премьер.

По словам главы правительства, в Молдове не было бы кори, если бы для этого не были созданы благоприятные условия. В частности, уровень вакцинации от кори в стране снизился с 95 процентов десять лет назад до 87 процентов. Еще одной причиной ухудшения ситуации, по словам премьер-министра, является безответственность как государственных институтов, так и отдельных лиц.

Премьер-министр попросил на этом заседании представить конкретную информацию о ситуации с корью в стране и о мерах, которые приняты ответственными лицами. 

Согласно данным, представленным Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в августе, эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 июля по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района. 

Больница
© Sputnik / Igor Russak
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Вероятным источником инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах: Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.

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Теги:
эпидемиологическая ситуация, корь, Павел Филип
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