Кишинев изнывает от жары: как жители столицы спасаются от зноя

В Молдове установилась очень жаркая погода - прогнозы синоптиков говорят о том, что зной продержится до конца недели: как кишиневцы переживают "африканское" лето?

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Жара не отпускает Молдову — жители республики изнывают от зноя. Как переживают погоду в столице рассказала и.о. главы управления социальной защиты и здравоохранения Кишинева Каролина Олару на заседании муниципальных служб в понедельник.

"Информация по поводу количества обращений со стороны населения на прошлой неделе за первой медицинской помощью в связи с жаркой погодой. За прошедшие семь дней в медпункты, расположенные на первом этаже медикосанитарных учреждений муниципия, за первой помощью обратились две тысячи 383 человека, из которых с повышенным артериальным давлением — 181", — сказала чиновница.

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По ее словам, в реабилитационные пункты (палатки), размещенные во всех пяти секторах столицы, первую медпомощь оказали 989 гражданам, из них — 82 с повышенным артериальным давлением.

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Кажется, знойная погода и не собирается отступать — синоптики продлевают одно метеопредупреждение в связи с жарой за другим. В понедельник Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два "желтых кода" метеоопасности: во-первых, в связи с жарой, а, во-вторых, по причине чрезвычайной пожарной опасности. Знойная погода, согласно прогнозу метеорологов, сохранится до конца текущей недели.