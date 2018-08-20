В Шерпенах предадут земле останки солдат ВОВ

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Национальный координационный комитет "Победа" приглашает принять участие 24 августа в воздании последних почестей советским воинам, погибшим за освобождение Молдовы от фашизма, сообщил корресподенту Sputnik председатель комитета "Победа" Алексей Петрович.

"В преддверии 74-й годовщины окончания Ясско-Кишиневской наступательной операции на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" состоится церемония захоронения останков 21-го советского воина, погибшего в боях за освобождение Молдавии от фашизма в 1944 году", — отметил Петрович.

По его словам, останки погибших героев обнаружены в ходе поисковых экспедиций — 12 в Новоаненском и еще девять — в Штефан-водском районе.

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"В церемонии захоронения примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители центральных и районных органов исполнительной власти, главы и сотрудники дипломатических представительств, общественные деятели.

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"Начало мероприятия в 10.00. К месту проведения церемонии будет организован транспорт, просьба ко всем желающим принять участие в мероприятии, заявить о своем намерении, для внесения в список, по телефону 079 63 93 01. Автобус будет отъезжать 24 августа в 8.15 со стоянки перед центральным воинским мемориалом "Вечность" ("Eternitate"). Желающие ехать на собственном транспорте могут приехать к месту проведения церемонии к 9.30 на мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" (село Шерпены Новоаненского района)", — рассказал Петрович.

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Он подчеркнул, что церемонию проводят общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" при поддержке администрации президента Республики Молдова, посольства Российской Федерации в Республике Молдова, представительства Россотрудничества и общины храма Святого равноапостольного князя Владимира города Кишинева.