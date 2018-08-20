В Молдове появятся два новых памятника

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Кабинет министров решил увековечить память о некоторых известных гражданах Республики Молдова. Соответствующее решение приняли члены правительства на заседании в понедельник.

© Sputnik . Владимир Полушатов, Евгений Панасенко Михая Волонтира проводили в последний путь под аплодисменты

Так, бюст известного молдавского актера театра и кино Михая Волонтира появится на Аллее классиков национальной культуры в муниципии Бельцы. Скульптурную композицию, как отметила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук, возведут, чтобы увековечить память об артисте. По словам чиновницы, расходы на установку памятника покроют за счет пожертвований и перечислений от спонсоров.

"В театре и кино Михай Волонтир сыграл порядка 120 ролей. Он был удостоен звания Народный артист, являлся кавалером Ордена республики и самым лучшим молдавским актером ХХ века. Маэстро ушел из жизни 15 сентября 2015 года", — отметили в правительстве.

Причиной смерти, как ранее рассказала Sputnik вдова артиста Ефросинья Добындэ-Волонтир, стала "длительная болезнь". Волонтир умер в Кишиневе в Республиканской клинической больнице (РКБ). Последние 2,5 месяца своей жизни он находился на постоянном стационарном лечении сначала в городской больнице Бельц, а затем — в РКБ. По словам врачей, у актера обострились прежние заболевания в большей степени по причине почтенного возраста. До этого Волонтир не обследовался три года.

Также правительство решило установить бюст политика и писателя Пантелеймона Халиппа в его родном селе Куболта в Сынжерейском районе. Затраты на эту скульптурную композицию покроют за счет местного бюджета и пожертвований. Памятник расположится на площади напротив примэрии села.