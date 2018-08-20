Решено: у молдавских бюджетников впереди девять выходных дней

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Члены правительства в понедельник решили, что молдавские бюджетники заслужили девятидневные каникулы в конце августа. Правда, несколько дней из этого внепланового отдыха им все-таки придется отработать.

Согласно утвержденному документу, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут считаться выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года будут объявлены рабочими днями. Позиция министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней — с 25 августа по 2 сентября.

При этом предложение об изменении графика работы соответствует положениям Трудового кодекса, согласно которым правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни в целях рационального использования работниками выходных дней и нерабочих праздничных дней.

Ранее сообщалось, что, согласно подсчетам, мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета Молдовы на 408 миллионов леев.