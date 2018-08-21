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Алексей Маресьев

Тот самый Маресьев: неожиданное фото из Кишинева

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Общество
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Тема:
Легенды старого Кишинева (163)
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Легендарный Алексей Маресьев в далеком 1965 году стал гостем торжественной линейки одной из кишиневских школ.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Близится первое сентября — День знаний, начало нового учебного года. В этот день в школах многих стран, в том числе и Молдовы, проводятся торжественные линейки.

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Особо отличившиеся школы первого сентября посещают известные личности, и воспоминания об этих событиях многие ребята проносят через всю свою жизнь.

Так, например, недавно в соцсетях появился снимок, датированный 1965-м годом. На фотографии — в окружении детей Герой Советского Союза Алексей Маресьев, один из самых знаменитых участников Великой Отечественной войны, который многим из нас в представлении не нуждается.

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Многие из нас знают о том, что Маресьев, будучи сбит в 1942 году над Новгородской областью во время воздушного боя с фашистами, упал с 30-метровой высоты, сильно повредил ноги и 18 суток полз к своим. Маресьеву ампутировали обе ноги в районе голени, однако он не только научился ходить, бегать и даже танцевать на протезах, но и добился возвращения в Военно-Воздушные силы Советского Союза и был отправлен на фронт. Алексей Маресьев до сих пор остается для многих примером мужества и силы воли, а в 60-е среди детей и молодежи героический летчик в популярности уступал разве что Юрию Гагарину.

"Первого сентября к ребятам Кишиневской средней школы № 9 в гости пришел Алексей Мересьев. Этой встречи школьники ждали с нетерпением, чтобы попросить согласия героя учредить переходящий вымпел имени А. Мересьева. Фото Н. Пруссакова", — гласит надпись на фотографии со штампом фототелеграммы на адрес "Москва, фотохроника ТАСС".

Правда, фамилия героя Великой Отечественной войны написана здесь с ошибкой, но это вполне объяснимо. Писатель Борис Полевой, создавая свой роман о Маресьеве "Повесть о настоящем человеке", с целью улучшения художественной составляющей произведения изменил некоторые фрагменты биографии знаменитого летчика. Поэтому вместе с Маресьевым автор пришел к решению изменить фамилию главного героя. Хотя в некоторых ранних изданиях "Повести", все-таки, героя зовут не "Мересьев", а "Маресьев". Чем вызван этот факт, уже совсем другая история.

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Пост с раритетным снимком быстро "обзавелся" комментариями. В одном из них кишиневский радиожурналист Фаина Гринберг рассказала, что училась в девятой школе, и Маресьев, оказывается, воевал вместе с тогдашним директором этого учебного заведения Михаилом Ивановичем Корневым.

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"Сейчас этой школы нет, а была она на улице Пушкина. Школу закрыли, чтобы отдать здание Тираспольскому пединституту в 1993 году", — отметила Гринберг.

Эпохи сменяют друг друга, на смену одним героям приходят другие, те, о которых знает и помнит нынешняя молодежь. Вопрос лишь в том, настолько ли значимы для страны и мира заслуги современных кумиров молодежи.

Если вам, уважаемые читатели, есть, что рассказать о том, кто из знаменитых людей становился гостями вашей школы, делитесь воспоминаниями в комментариях под этой публикацией, а фотографии этих событий присылайте на адрес moldova@sputnik.md. Лучшие воспоминания будут опубликованы на сайте Sputnik Молдова.

Тема:
Легенды старого Кишинева (163)

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Теги:
летчик, школа, линейка, война, Великая Отечественная война, Алексей Маресьев, МССР, СССР, Молдова, Кишинев
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