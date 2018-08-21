Состояние мостов Кишинева: в примэрии рассказали, нужен ли ремонт

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Трагедия в Генуе, где из-за обрушения моста погибли несколько десятков человек, обеспокоила жителей Кишинева, ведь состояние виадуков в столице Молдовы оставляет желать лучшего – это понимают все.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эхо трагедии в Генуе: кишиневские мосты трещат по швам, но все молчат

Корреспонденты агентства Sputnik опубликовали целую серию материалов, посвященных проблеме мостов в Кишиневе, вслед за этим примэрия столицы решила проинспектировать эти сооружения.

Эстакада в Сынжере, построенная в 1978 году, по мнению сотрудников примэрии Кишинева, находится в хорошем как техническом, так и эстетическом состоянии. Однако необходимы следующие меры. Во-первых, как считают чиновники, необходимо "заполнить существующие трещины в асфальте", а, во-вторых, требуется местный ремонт деформационных швов (они предназначены для уменьшения нагрузок на элементы моста — ред).

В кишиневской администрации признали, что Измаильский мост в столице находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Внешний вид конструкции, по признанию мэрии, также не радует. Мост был построен в 1968 году и сейчас, как подчеркнули столичные чиновники, нуждается во всеобъемлющей экспертизе. В примэрии обратили внимание на разрушенные бетонные балки и столбы, неудовлетворительную гидроизоляцию (срок службы которой истек), а также на состояние деформационных швов.

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Что касается Виадука, который связывает Центр и столичный сектор Ботаника, то, как отметили в городской администрации, "все три моста нуждаются в качественном обслуживании и местном ремонте". Виадук построен в Кишинев в период 1983-1988 годов. "Визуально видны следующие дефекты и необходимые определенные меры по его содержанию: местный ремонт деформационных швов; устранение трещин в асфальте; гидроизоляция", — отметили в примэрии.

По поводу мостов на бульваре Григоре Виеру, то есть в зоне Цирка, в столичной администрации считают, что необходимо провести комплексную экспертизу. Эти две конструкции были возведены в Кишиневе в 1961 году.

"Визуально видны следующие недостатки: дефектные бетонные сваи; неудовлетворительное состояние гидроизоляции (срок службы которой составлял 25 лет и он истек); деформационные швы", — добавили в примэрии.

Мост на улице Михая Витязул, построенный в 1967 году, по мнению чиновников, также требует всеобъемлющей экспертизы. В примэрии отметили, что бетонные балки этого моста нуждаются в специфическом ремонте.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эхо трагедии в Генуе: кишиневские мосты трещат по швам, но все молчат

В этом случае в городской администрации также обратили внимание на сваи, гидроизоляцию и деформационные швы.

В примэрии считают, что три моста на участке улиц Градина Ботаника – Лунка Быкулуй находятся в удовлетворительном состоянии, однако конструкции все равно нуждаются в местном ремонте. Это касается гидроизоляции, деформационных швов и трещин в асфальте.

"На данный момент три сооружения нуждаются во всеобъемлющей экспертизе. Речь идет об Измаильском мосте, мостах на бульваре Григоре Виеру и мосте на улице Михая Витязул. Ответственные службы представят отчет, в который войдут: описание технического состояния конструкций, определения порядка приоритетных работ по ремонту, технические предложения по ремонту", — добавили в примэрии.

По данным главного управления общественного транспорта и дорожных коммуникаций, всего в столице насчитывается 20 мостов.