Сотни тысяч кишиневцев останутся без света на месяц

Столичный сектор Буюканы более чем на месяц может погрузиться во тьму.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Жители сектора Буюканы в Кишиневе могут остаться без электричества на продолжительное время. Дело в том, что с 17 августа по 29 сентября текущего года оператор распределительной сети электрической энергии "RED Union Fenosa" будет выполнять запланированные ремонтные работы на линии электропередач, сообщает примария Кишинева.

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Эти работы необходимы как для обеспечения безопасности установок, так и для повышения надежности электроснабжения конечных потребителей по улице Василе Лупу.

При выполнении работ по реконструкции указанных электроустановок будет ряд запланированных перерывов в электроснабжении от названных трансформаторов.

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Следует отметить, что все потребители будут дополнительно проинформированы о дате и фактической продолжительности запланированных перерывов в соответствии с Положением о поставке и использовании электроэнергии.