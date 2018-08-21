Сотни тысяч кишиневцев останутся без света на месяц

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Жители сектора Буюканы в Кишиневе могут остаться без электричества на продолжительное время. Дело в том, что с 17 августа по 29 сентября текущего года оператор распределительной сети электрической энергии "RED Union Fenosa" будет выполнять запланированные ремонтные работы на линии электропередач, сообщает примария Кишинева.
Эти работы необходимы как для обеспечения безопасности установок, так и для повышения надежности электроснабжения конечных потребителей по улице Василе Лупу.
При выполнении работ по реконструкции указанных электроустановок будет ряд запланированных перерывов в электроснабжении от названных трансформаторов.
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Следует отметить, что все потребители будут дополнительно проинформированы о дате и фактической продолжительности запланированных перерывов в соответствии с Положением о поставке и использовании электроэнергии.