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Отключение электричества в доме

Сотни тысяч кишиневцев останутся без света на месяц

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Столичный сектор Буюканы более чем на месяц может погрузиться во тьму.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Жители сектора Буюканы в Кишиневе могут остаться без электричества на продолжительное время. Дело в том, что с 17 августа по 29 сентября текущего года оператор распределительной сети электрической энергии "RED Union Fenosa" будет выполнять запланированные ремонтные работы на линии электропередач, сообщает примария Кишинева. 

ремонт дороги пробка автомобили Проспект Штефана чел Маре
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Эти работы необходимы как для обеспечения безопасности установок, так и для повышения надежности электроснабжения конечных потребителей по улице Василе Лупу.

При выполнении работ по реконструкции указанных электроустановок будет ряд запланированных перерывов в электроснабжении от названных трансформаторов.

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Следует отметить, что все потребители будут дополнительно проинформированы о дате и фактической продолжительности запланированных перерывов в соответствии с Положением о поставке и использовании электроэнергии.

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Теги:
отключения электроэнергии, ремонтные работы, Молдова, Кишинев
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