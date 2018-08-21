На это больно смотреть: прямо в центре Кишинева мальчик нюхал клей

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В Кишиневе на видео сняли мальчика, который, усевшись на скамейку в кафедральном парке, нюхал клей. Видео снял возмущенный действиями ребенка прохожий.

Как отметил автор, он подошел к мальчику и спросил, чем тот занимается. Тот ответил, что "дышит клеем".

© Flickr / Pete Gray Почему подростки из Молдовы все чаще практикуют токсикоманию

"Полицию вызвали, но мальчик ушел. Проходя мимо Кафедрального собора, он продолжал нюхать клей", — написал пользователь.

Он подчеркнул, что действия ребенка видели все прохожие, однако, они ничего не предприняли.

Возмущения некоторые граждане стали высказывать лишь в комментариях к данному посту. По мнению многих, такая вредная привычка у героя видео появилась из-за отсутствия должного внимания со стороны родителей. Другие считают, что мальчика следовало бы не снимать, а "дать ему подзатыльник".

К сожалению, такое можно часто увидеть на улицах нашего города. То и дело в соцсетях появляются различные ролики, на которых видно, как малолетние ребята курят или нюхают неизвестные вещества.