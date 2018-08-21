15:40 21 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.10
  • USD16.74
  • RUB0.25
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Город

Бан лей бережет, или как живет большая часть населения Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
80 0 0

Деньги для большинства жителей Молдовы – это странный предмет: вроде бы есть, но все-таки нет.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik, Елена Комолова. Чем известна Молдова? Хорошее вино? Вкусная кухня? Трудолюбивый, добродушный и гостеприимный народ? Да, все это про нас. И все это — ложка меда в бочке дегтя, ведь огромная часть населения республики покинула Родину в поисках лучшей жизни, а простыми словами отправилась на заработки за границу. И, конечно, большинству из них совсем не хотелось расставаться со своими семьями и жить на чужбине, но, как говорится, обстоятельства вынуждают…

Если обратиться к сухим цифрам, то, безусловно, понятно, что толкает наших сограждан бросать дом — отсутствие нормальной работы и крайне скромные доходы вынуждают многих идти на крайние меры.

"Ежемесячный располагаемый доход населения по итогам первого квартала 2018 года составил в среднем на одного человека две тысячи 353 лея (140 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.)", — отмечено в ежемесячном отчете Минэкономики о социально-экономическом развитии страны.

При этом специалисты отмечают рост доходов населения.

Домохозяйка
CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей

Согласно официальным данным, основным источником дохода жителей республики остается заработная плата — 40,8% от общего объема. На втором месте расположились социальные выплаты, включая пенсии, — 23,9%. Тройку основных источников доходов замыкают денежные переводы из-за рубежа — 17,5%. Доходы от индивидуальной деятельности в сельском хозяйстве и от частного бизнеса немногим превышают десять процентов.

Одинокие, но с игрушками: как живут дети трудовых мигрантов из Молдовы>>>

Согласно статистике, львиная доля расходов наших сограждан приходится на питание, то есть живем по принципу — работай для того, чтобы прокормить семью. Довольно значительная часть затрат отводится и на оплату коммунальных услуг. Остается не так много денег и на третьем месте расходов — одежда и обувь. Следом в списке — затраты на здравоохранение, связь и транспорт. А вот меньше всего люди в нашей стране тратят на образование. Крайне показательный момент, не правда ли?

По теме

Боднаренко: гастарбайтеры из Молдовы рискуют получить пенсию в 112 леев
Судьба молдавского гастарбайтера: подвиг или способ выжить
Теги:
низкие доходы, заработки, доходы, статистика, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис
    Особое мнение

    Министр образования и науки Латвии отмечает высокий рост зарплат учителей, профсоюз работников образования с такой оценкой не согласен.

  • Новые машины для литовской полиции
    Как на танке

    В Вильнюсе произошло ДТП с участием военнослужащих НАТО, в аварии пострадала пятилетняя девочка.

  • Мост дружбы связывает приграничные Ивангород и Нарву
    Проблема миграции

    Частичное обводнение старого русла реки Нарва поможет решить проблему с миграцией угря. К такому выводу пришли в российско-эстонской комиссии.

  • Легкомоторный самолет, архивное фото
    От винта!

    Белорус отправился в кругосветку на винтовом самолете – путь займет около месяца, первая остановка – в России.

  • Патрульная полиция
    Перепутал с кабаном

    В Грузии по обвинению в убийстве 23-летнего военнослужащего задержали 45-летнего мужчину.

  • Озеро Рица
    Спасти отдыхающих

    Турист из России умер во время экскурсии на озеро Рица. Что стало причиной смерти и как получилось, что на весь парк всего один медпункт - в материале Sputnik.

  • Восхождение на Пик Алания
    Пик Алания

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и группа альпинистов совершили восхождение на вершину между Южной и Северной Осетией и дали название безымянной горе.

  • Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис
    Особое мнение

    Министр образования и науки Латвии отмечает высокий рост зарплат учителей, профсоюз работников образования с такой оценкой не согласен.

  • Новые машины для литовской полиции
    Как на танке

    В Вильнюсе произошло ДТП с участием военнослужащих НАТО, в аварии пострадала пятилетняя девочка.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Молотоголовый крылан
Страх и ужас: на что можно наткнуться в путешествиях
Лев пытался добраться до мальчика через стекло в зоопарке
Лев попытался добраться до мальчика через стекло в зоопарке - видео
Ясско-Кишиневская операция
Ясско-Кишиневская операция: как это было

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться