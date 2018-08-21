Бан лей бережет, или как живет большая часть населения Молдовы

Деньги для большинства жителей Молдовы – это странный предмет: вроде бы есть, но все-таки нет.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik, Елена Комолова. Чем известна Молдова? Хорошее вино? Вкусная кухня? Трудолюбивый, добродушный и гостеприимный народ? Да, все это про нас. И все это — ложка меда в бочке дегтя, ведь огромная часть населения республики покинула Родину в поисках лучшей жизни, а простыми словами отправилась на заработки за границу. И, конечно, большинству из них совсем не хотелось расставаться со своими семьями и жить на чужбине, но, как говорится, обстоятельства вынуждают…

Если обратиться к сухим цифрам, то, безусловно, понятно, что толкает наших сограждан бросать дом — отсутствие нормальной работы и крайне скромные доходы вынуждают многих идти на крайние меры.

"Ежемесячный располагаемый доход населения по итогам первого квартала 2018 года составил в среднем на одного человека две тысячи 353 лея (140 долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы — ред.)", — отмечено в ежемесячном отчете Минэкономики о социально-экономическом развитии страны.

При этом специалисты отмечают рост доходов населения.

Согласно официальным данным, основным источником дохода жителей республики остается заработная плата — 40,8% от общего объема. На втором месте расположились социальные выплаты, включая пенсии, — 23,9%. Тройку основных источников доходов замыкают денежные переводы из-за рубежа — 17,5%. Доходы от индивидуальной деятельности в сельском хозяйстве и от частного бизнеса немногим превышают десять процентов.

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Согласно статистике, львиная доля расходов наших сограждан приходится на питание, то есть живем по принципу — работай для того, чтобы прокормить семью. Довольно значительная часть затрат отводится и на оплату коммунальных услуг. Остается не так много денег и на третьем месте расходов — одежда и обувь. Следом в списке — затраты на здравоохранение, связь и транспорт. А вот меньше всего люди в нашей стране тратят на образование. Крайне показательный момент, не правда ли?