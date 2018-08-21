В Молдове предлагают штрафовать родителей, которые не делают прививки детям

Из-за распространения в республике кори некоторые всерьез задумываются над тем, что необходимо предпринять жесткие меры.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Родителей, которые не делают детям прививки, нужно штрафовать. Такое мнение высказала на просторах сети экс-министр здравоохранения Молдовы Руксанда Главан.

Бывшая чиновница написала на своей странице в Facebook, что "оранжевый код в связи с корью — это тот момент, когда картельные меры принимают естественным образом".

"Родители, которые отказываются от вакцинации, нарушают не только закон, но и права собственного ребенка, и должны быть наказаны. Жесткие штрафы — метод предотвращения подобных ситуаций и законные действия со стороны властей, когда мы говорим о государственной безопасности", — считает Главан.

По ее мнению, отдельного рассмотрения заслуживает проблема общения между врачом и родителями. "Те, у кого есть подозрения относительно вакцинации, должны быть убеждены в ее необходимости. А те, кто упрямится без особых причин, должны быть наказаны судом, то есть так, как это происходит во всех случаях, когда преступается закон", — добавила экс-глава Минздрава.

© Fotolia / Stephan Morrosch Корь лютует в Молдове: уже 114 заболевших, их не пустят даже в церковь

Она считает, что должно быть более четкое взаимодействие между образовательными и медицинскими учреждениями. "Зря говорят те, кто из образовательного сектора, что у них нет полномочий. Когда идет приемная кампания в образовательные учреждения, это происходит на основе пакета документов, включая сертификат, который подтверждает факт прохождения всех обязательных прививок", — отметила Главан.

Согласно данным, представленным министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в августе, эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 июля по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

Власти бьют тревогу: ситуация с корью в Молдове ухудшается>>>

Премьер республики Павел Филип обрушился с резкой критикой на эпидемиологов на состоявшемся накануне экстренном заседании Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению, которой поручено бороться с распространением кори в Молдове.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.