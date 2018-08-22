Новый мост через Днестр - что Украина хочет предложить Молдове

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. В планах украинских властей — построить мост через Днестр, чтобы соединить Винницкую область и Молдову.
По данным украинских СМИ, в Киеве уверены, что этот проект экономически выгоден не только для Украины и Молдовы, но и для всего Европейского союза, так как можно будет проложить кратчайший маршрут из Прибалтики до Балкан. Более этого мост уже окрестили "мостом в Европу".
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Теперь правительство Украины будет готовить предложение молдавской стороне по этому вопросу.
Киев планирует предложить Кишиневу подписать в ближайшее время Межправительственное соглашение и начать строительство моста.