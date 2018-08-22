Филип отказался от дополнительных каникул и будет работать

С 25 августа по 3 сентября для бюджетников Молдовы объявлены дополнительные каникулы.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что вместе с другими коллегами из правительственных учреждений откажется от девятидневных каникул в конце августа и будет трудиться, потому что "есть над чем работать".

"Буду работать эти девять дней. И некоторые учреждения будут в этот период заняты", — сказал Филип.

Напомним, что с 25 августа по третье сентября бюджетники Молдовы будут отдыхать. Согласно утвержденному правительством постановлению, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут считаться выходными для работников бюджетной сферы, а три субботы — 8 и 29 сентября, а также 20 октября 2018 года будут объявлены рабочими днями.

Позиция министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое является автором проекта, такова: принимая во внимание, что, согласно Трудовому кодексу, дни 27 и 31 августа объявлены нерабочими праздничными днями, целесообразно, чтобы в этом году бюджетники имели девять выходных дней — с 25 августа по 2 сентября >>>

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При этом предложение об изменении графика работы соответствует положениям Трудового кодекса, согласно которым правительство вправе переносить выходные (рабочие) дни на другие дни в целях рационального использования работниками выходных дней и нерабочих праздничных дней.

Ранее сообщалось, что, согласно подсчетам, мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета Молдовы на 408 миллионов леев.