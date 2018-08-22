Премьер Молдовы объявил о введении санкций — узнайте, против кого

Глава правительства заявил, что решение о кардинальных санкционных мерах будет принято после окончания внутреннего расследования, которое идет в настоящее время по его распоряжению.

КИШИНЕВ, 22 августа — Sputnik. Премьер-министр Павел Филип не исключает применения дисциплинарных санкций против должностных лиц в системе здравоохранения, которые проявили халатность и не приняли необходимых мер, чтобы избежать распространения случаев кори на национальном уровне.

Глава правительства заявил, что решение в этом отношении будет принято после окончательных заключений внутреннего расследования, которое идет в настоящее время по его распоряжению.

© Fotolia / Stephan Morrosch Корь лютует в Молдове: уже 114 заболевших, их не пустят даже в церковь

"До сих пор мы увидели больше проявлений безответственности, чем решительных действий со стороны Национального агентства общественного здоровья и местных органов государственной власти. Цель заключается не в том, чтобы наказать кого-то ради самого факта наказания. Важно решить эту проблему. Если после расследования мы обнаружим, что кто-то недостаточно хорошо справился со своей работой, к таким функционерам будут приняты меры", — сказал Филип.

В настоящий момент в Молдове введен оранжевый код опасности в связи с распространением кори. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь сказала, что этот уровень опасности подразумевает жесткие меры по борьбе с корью.

© Sputnik / Miroslav Rotari Филип созывает комиссию по здоровью в связи с корью

В свете ухудшения ситуации с распространением кори и быстрым ростом числа пациентов с этим заболеванием, Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, совместно с Национальным агентством общественного здоровья проведут сегодня, 22 августа, пресс-клуб, посвященный профилактике кори, вакцинации, безопасности вакцин.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в августе эпидемическая ситуация ухудшилась из-за случаев кори среди детей, которые отдыхали с 21 июля по 28 июля в лагере для детей и взрослых в селе Морений Ной Унгенского района.

Филип созывает комиссию по здоровью в связи с корью>>>

Вероятным носителем инфекции стал ребенок в возрасте 13 лет, который был на территории Украины, и уже там у него проявились симптомы кори. Несмотря на это, он беспрепятственно оказался в составе детей, отдыхающих в лагере.

Эпидемиологическая ситуация с корью продолжает оставаться неблагоприятной в соседних странах — Украине и Румынии, где уровень вакцинации ниже допустимого, что усугубляет ситуацию и в Республике Молдова.